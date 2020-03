Henneplucht verraadt kwekerij op zolder in Koewacht

Update: 08.00 uur I Video Laatste resten van brandende compost­hoop van 900 m3 in Schoondij­ke geblust

10:55 SCHOONDIJKE - De brandweer is bijna de hele nacht in touw geweest om een brand te bestrijden in een 3 meter hoge composthoop van 300 m2 bij Schoondijke. De berg afval is helemaal uit elkaar gehaald en afgeblust. Het vuur ontstond gisteravond en zorgde voor een enorme rookwolk die richting Oostburg trok.