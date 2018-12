Hennepkwekerij gevonden in Aardenburg

Vorstelij­ke maaltijd tijdens jaarlijks kerstmaal voor minima in Terneuzen

22 december TERNEUZEN - Het is stampvol in wijkcentrum De Triangel in hartje Terneuzen. Het ruikt er heerlijk. Meer dan 53 gasten passen er niet in. Joyce Lauret moet zo onderhand uitkijken naar een grotere ruimte voor haar jaarlijkse gratis kerstmaal voor de minima.