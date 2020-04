Hennepafval gedumpt langs Kanaalweg in Hulst

Corona zorgt voor agressie tussen Zeeuwen en Belgen: 'Kut-Hollander, rot op naar je eigen land’

10 april ANTWERPEN/HEIKANT - Zeeuwen en Belgen die over de grens werken of wonen komen vaker in aanraking met discriminatie. De zware maatregelen vanwege het coronavirus zorgen op meerdere plekken voor agressief gedrag. Zo werd een Hulsterse verloskundige in Antwerpen toegebeten dat ze terug moest naar haar eigen land en kreeg de Vlaamse Sofie in Zeeland meermaals rotopmerkingen naar haar hoofd geslingerd.