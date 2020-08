Henk Krol stelt kamervragen over opslag ammoniumnitraat bij onder meer Yara in Sluiskil

Man uit Breskens (22) aangehou­den voor bedreigen van fietsers met bijl

14:42 SINT KRUIS/BRESKENS - De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een 22-jarige man uit Breskens in zijn woning gearresteerd. Hij wordt verdacht van het bedreigen van fietsers in Sint Kruis en het aanrijden van een vrouw in Sluis.