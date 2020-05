Hengstdijker die moeder mishandelde moet dringend worden geholpen

Hij gaf zijn moeder een vuistslag in het gezicht waardoor zij een gebroken jukbeen en - oogkas opliep en een ingrijpende operatie nodig was. Voor die feiten (diefstal met geweld plus zware mishandeling) hoorde hij woensdag in Middelburg een gevangenisstraf van 829 dagen waarvan 365 voorwaardelijk plus opname in een psychiatrische inrichting tegen zich eisen. Uit vrees een coronabesmetting op te lopen was De B. niet bij de behandeling van zijn zaak aanwezig.

Duidelijk was, en daar was iedereen het over eens, dat De B. dringend moet worden behandeld. En als de rechtbank de eis overneemt, kan De B. zelfs linea recta de kliniek in. Volgens de deskundigen lijdt hij aan psychoses, schizofrenie, is hij paranoïde en verslavingsgevoelig en heeft hij geen inzicht in zijn eigen ziektebeeld. Zijn raadsman, Bram Cambier, vond dat voor de diefstal met geweld vrijspraak moest volgen. Want, zo redeneerde hij: ,,Het was zijn eigen geld en eigen geld kun je nu eenmaal niet stelen.’'