Hengstdijkenaar die moeder gebroken kaak bezorgde naar inrichting

Cel en rijontzeg­ging geëist voor veroorza­ken dodelijk verkeerson­ge­val

20:40 MIDDELBURG - Een ongeluk, ook met een dodelijke afloop zit vaak in een klein hoekje. Zo ook die middag van 20 februari 2017 op de Hulsterseweg in Axel. De 21-jarige S. van D. in Hulst reed die weg dagelijks zonder problemen. Alleen die ene dag ging het gruwelijk mis.