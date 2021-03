Hengstdijk opgeschrikt door exploderende gasflessen: ‘Ik denk dat heel Hengstdijk die klap wel gehoord heeft’

Axelaar (18) die 15-jarige jongen in borst stak veroor­deeld voor poging doodslag

15:26 MIDDELBURG - De 18-jarige K. A. uit Axel had eigenlijk ‘recht’ op een zwaardere straf voor de bewezen poging doodslag, maar in zijn geval oordeelde de rechtbank in Middelburg dat de straf die twee weken geleden tegen hem was geëist, 228 dagen jeugddetentie waarvan vier maanden voorwaardelijk, een passende straf.