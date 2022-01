Help een leventje redden: waar is deze gewonde vos in omgeving Clinge gebleven?

De Dierenbescherming deelde de foto van de vos op Instagram nadat de dierenambulance op de melding over de vos was afgegaan. Volgens de vrouw die de melding deed, zat het beestje vast in hulststruiken. Ter plekke bleek dat een lang stuk ijzerdraad het échte probleem was. De vos kon daardoor geen kant meer op.

Terwijl de ambulancebroeders ter rade gingen over de beste aanpak, knipte degene die de melding maakte de vos los. Ze was bang dat de vos zou worden gedood. Ondanks haar goede bedoelingen heeft dit volgens de dierenbescherming levensbedreigende gevolgen voor de vos. Om te overleven moet hij namelijk worden verlost van het stuk ijzerdraad.

De draad snijd in de poot van het beest waardoor hij gewond raakt, maar dat is niet het enige probleem. Zolang de draad om zijn poot zit, zal hij overal achter blijven haken. Bovendien zal hij door de verminderde beweeglijkheid niet in staat zijn prooien te vangen en in zijn eerste levensbehoefte te voorzien, aldus de Dierenambulance.

Woordvoerder Saskia Thijssen namens de dierenambulance Zeeland: ,,Wilde dieren zoeken de veiligheid op door weg te kruipen of zich ergens in een hol in de grond te verstoppen. Ze komen niet meer snel te voorschijn. Vandaar onze oproep naar de vos uit te kijken. We hopen hem zo toch te vinden.”

Heb jij de vos ergens gezien? Neem dan contact op met de meldkamer van Dierenambulance Zeeland.