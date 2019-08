Helft minder bussen lijn 6 naar Zelzate/Gent

Man die beertje gaf in Zuidzande gezocht; politie gaat niet uit van kwade opzet

11:16 VLISSINGEN - De politie wil graag in contact komen met de man die woensdag in Zuidzande een knuffelbeer met daarin een camera en microfoon heeft gegeven aan een kind. ,,Niet om hem te horen als verdachte, maar om ons verhaal rond te krijgen”, zegt Mireille Aalders van de politie. ,,We denken dat hij de beer met de beste bedoelingen heeft gegeven.” Er lijkt sprake van een storm in een glas water.