Heel Zuidzande vindt een plekje in De Zevendraaier

Bewoners zijn het zat: ‘Maak die Laan van Othene nou gewoon af’

8 oktober TERNEUZEN - Othene in Terneuzen is uitgegroeid tot de grootste wijk van Zeeland. Maar nog steeds moeten de duizenden bewoners van het zuidelijke deel via een en dezelfde weg om de wijk en de stad uit te komen. Het laatste stukje van de laan, precies de andere kant op, ligt er nog steeds niet. Veel bewoners zijn het helemaal zat.