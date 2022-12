Heel wat Zeeuws-Vlamingen willen Gastheer van de Zwinstreek worden en de regio verkopen

uit het leven Het roodborst­je komt altijd op bijzondere momenten

Nooit eerder zagen ze zo vaak een roodborstje in hun kleine stadstuin in het centrum van Hulst, vertelt Tina de Waele. Maar sinds het overlijden van haar moeder, Maria van Denderen, kruist het vogeltje regelmatig hun pad. ,,Altijd op bijzondere momenten. Als we herinneringen ophalen, of wanneer ik even verdrietig ben.”

29 november