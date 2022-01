Heel veel Zeeuws-Vlaamse zaken gaan zaterdag open, ook als het niet mag

In Terneuzen nemen de ondernemers in het centrum van Terneuzen het voortouw bij de actie. De ondernemers in de gemeente Hulst willen eerst zeker weten dat de BOA's zaterdag niet de straat op gaan, maar dan gaan de deuren open. In Sluis gaat vrijwel alles open als de persconferentie van vrijdag negatief uitpakt. Martijn van Battum, voorzitter van de Terneuzense ondernemersvereniging Bizzy: ,,De tijd van symboolpolitiek is voorbij. Het gaat er uiteindelijk om wat er aan het einde van de dag in de kassa zit.’’