Heel veel zaken in Terneuzen, Axel en Sas van Gent zijn zaterdag open, ook als het niet mag

De ondernemers in het centrum van Terneuzen nemen het voortouw bij de actie. ,,De roep om actie werd ook hier steeds groter’’, vertelt Martijn van Battum, voorzitter van ondernemersvereniging Bizzy. ,,Vorig jaar hielden we het bij een symbolische actie door een uur lang open te zijn en ons daarna te verzamelen op de Markt. Daar stonden we toen met zo'n honderd ondernemers. Maar de tijd van symboolpolitiek is voorbij. Het gaat er uiteindelijk om wat er aan het einde van de dag in de kassa zit.’’