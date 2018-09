'Heel veel overlast' door stremming sluizen Terneuzen

Video Boer Johan na uitspraak mr. Frank Visser: ,,We zullen door één deur moeten"

4 september EEDE - Of het ooit écht goed komt tussen boeren Johan en Walter uit Eede valt te bezien. Maar de uitspraak van televisierechter mr. Frank Visser heeft in elk geval wel tot een wapenstilstand geleid. ,,We zullen wel door één deur moeten. Maar een vos kan zijn haren wel verliezen, maar niet zijn streken'', reageert Johan een dag na de uitzending van het programma Mr. Frank Visser doet uitspraak.