Heel Hulst op de bres voor openbaar vervoer; ‘Het is al niet bar, het wordt nog minder. Dat laten we niet gebeuren!’

Moeder en zoon exposeren wonderlij­ke muziekin­stru­men­ten en foto's, geïnspi­reerd door de Zeeuwse natuur

HULST - Creativiteit zit overduidelijk in de familie. Moeder en zoon Karin de Kock en Timo Knieriem exposeren samen hun kunstwerken in Den Dullaert. Ze doen allebei iets heel anders, maar er is een gemene deler: ,,De natuur staat centraal.”

1 februari