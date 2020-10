Hedwigepolder proefgebied voor onderzoek naar dijkschade

EMMADORP - Het getijdenzand dat voor zeedijken ligt, is beter bestand tegen lekken onder de dijk dan het rivierzand voor waterkeringen. Dat blijkt uit een onderzoek dat Wetterskip Fryslân, onderzoeksinstituut Deltares en geotechnisch bureau Fugro hebben uitgevoerd voor de Friese Waddenkust. Een dergelijk onderzoek wordt medio volgend jaar in Zeeland herhaald in de Hertogin Hedwigepolder.

Het onderzoek maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. In de komende dertig jaar wordt door dat programma ruim 1300 kilometer aan dijken in Nederland versterkt. Een derde van alle dijken in Nederland is een zeedijk.

Zware storm

Net als bij het Friese Marrum gaan Deltares en Frugo in de Hedwigepolder specifiek testen op piping. Dat is een verschijnsel dat kan optreden als er sprake is van verschil in waterdruk aan de zeezijde en de landzijde van een dijk. Bijvoorbeeld bij een zware storm staat het water hoog aan de zeekant en laag achter de dijk. Door het drukverschil wil het water onder de dijk door stromen. Als het kwelwater te veel zanddeeltjes meesleurt, kunnen er in de bodem onder de dijk kanaaltjes ontstaan die de dijk verzwakken. In het ergste scenario bezwijkt de dijk.

Waterschap Scheldestromen

Piping is een bekend probleem bij rivierdijken. Ze worden daardoor vaak afgekeurd. Dijken waar getijdenzand voor ligt, zijn twee maal minder gevoelig voor piping, blijkt uit de Friese proef. Zulke zeedijken worden eerder afgekeurd omdat ze niet sterk genoeg of te laag zijn. ,,In Zeeland speelt piping nauwelijks”, zegt bestuurder Philipp Keller van waterschap Scheldestromen. ,,We juichen het onderzoek in de Hedwigepolder wel toe, want in Nederland delen de waterschappen al hun kennis. Het is goed dat andere waterschappen van de proef in Zeeland gaan profiteren. Wat dat betreft scharen we ons vierkant achter het Hoogwaterbeschermingsprogramma.”

Rekenmodellen

Wetterskip Fryslân gaat de onderzoeksresultaten meenemen in het aanstaande dijkversterkingsproject bij het Lauwersmeer, dat begroot is op ongeveer 300 miljoen euro. De praktijkproef in de Hedwige, waar de ontpoldering is begonnen, biedt mogelijk extra informatie. Tot nu toe waren alleen rekenmodellen bekend voor dijken met rivierzand.

Voetbalveld

Het proefgebied in de Hedwigepolder wordt een voetbalveld groot, zegt projectleider Marc Hijma van Deltares. ,,We gaan hoogwater naspelen, dus in feite piping forceren. We leggen buizen in de zandlaag onder dijk. Daar doorheen voeren we water naar een soort ventiel in de bovenliggende kleilaag. Met sensoren kunnen we meten hoe de druk opbouwt. Om ervoor te zorgen dat er voldoende druk kan worden opgebouwd worden er damwanden rond de proeflocatie geslagen.”

Miljoenen besparen

Volgens Hijma kunnen de rekenmodellen van piping op getijdenzand helpen om kosten op dijkonderhoud te besparen. ,,Eén kilometer dijkverzwaring kost 6 miljoen euro. Veel dijken worden echter onnodig versterkt. Dat is weggegooid geld. Als aan de hand van onze onderzoeksresultaten een halve kilometer niet hoeft te worden versterkt, heeft de praktijkproef zich al terugverdiend. Het kan er zomaar toe leiden dat veel dijken wel worden goedgekeurd. Dat zou de overheid honderden miljoenen besparen.”

De Hedwigepolder is al een internationaal ‘levend laboratorium’. Onder de vlag Polder2C’s onderzoeken dertien instellingen uit Nederland en Vlaanderen onder meer hoe robuust de dijken zijn en hoe noodhulp moet worden gegeven na een dijkdoorbraak. Ze zetten deur wijd open voor de praktijkproef van Deltares/Frugo.