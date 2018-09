Headbangen op metalmuziek van grote namen in Oostburg

God Dethroned is dit jaar de grootste naam op de negende editie van het festival. De van oorsprong Nederlandse band speelt onder meer op grote festivals in Amerika, Oostenrijk en Duitsland. En zaterdag in de intieme zaal van The Lane. De band bestaat sinds 1991 en heeft inmiddels tien albums uitgebracht. De band Onegodless is, volgens de organisatie, een rijzende ster in metalland. Zanger Pieter Verpaalen is bekend van het voormalige Textures, een Nederlandse band die internationaal hoge ogen gooide. Daarnaast reizen Bloodsphere, When Plagues Collide en Depths of Kronos uit België of elders in Nederland af naar West-Zeeuws-Vlaanderen.