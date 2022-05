Hè hè; Schapenwei Hulst eindelijk uitverkocht

Ouderen­soos Oostburg verhuist, maar waarheen en wanneer is nog de vraag

OOSTBURG - De ouderensoos in Oostburg moet linksom of rechtsom verhuizen, voor de derde keer in acht jaar tijd. Waarheen precies en wanneer, is nog even de vraag. Betaal op zijn minst de verhuiskosten, vinden Sluise raadsleden.

29 april