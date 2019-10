Havens Antwerpen en Zeebrugge zetten flinke stap naar fusie

Het is het resultaat van een vrijage die begin 2018 in gang is gezet. De besturen van beide havenbedrijven besloten toen tot gesprekken over een intensievere samenwerking. Consultancybureau Deloitte en Laga kreeg de opdracht na te gaan welke mogelijkheden hiervoor bestaan.

Beste optie

Onlangs is het onderzoek van Deloitte en Laga afgerond, waaruit blijkt dat een samengaan tussen de twee havens de beste optie is. Dat maakt de concurrentiepositie van Antwerpen en Zeebrugge regionaal en internationaal sterker. Het stelt hen ook in staat om beter in te spelen op ‘toekomstige uitdagingen als schaalvergroting (in de scheepvaartwereld), energietransitie, innovatie en digitalisering'.

Een fusie hoeft niet één van de twee havens in de weg te zitten, aldus het onderzoeksbureau. Antwerpen is sterk in de chemiesector en de containeroverslag, waarin Zeebrugge juist veel terrein heeft verloren. Zeebrugge is een belangrijke autohaven en groeit sterk in de aan- en afvoer van voedingsmiddelen. In aanvoercijfers zijn de verschillen groot, Antwerpen slaat jaarlijks zo'n 235 miljoen ton zeevracht om, Zeebrugge ruim 40 miljoen ton.

Dure investeringen