Havenpolitie in Zeebrugge arresteert per dag zeven illegale transmigranten

ZEEBRUGGE - Het lijkt dweilen met de kraan open. De scheepvaartpolitie in Zeebrugge heeft afgelopen jaar meer dan 2500 keer iemand gearresteerd die via de haven illegaal naar Engeland wilde reizen. Daaronder zitten veel mensen die het meerdere keren proberen.

Daarmee is het aantal arrestaties vijftien procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De ‘transmigranten’ proberen zich te verstoppen in het havengebied, om vervolgens ongezien op een aangemeerd schip te geraken. Anderen proberen aan boord te klimmen van vrachtwagens die de oversteek maken. Hoe vaak dat lukt, is onbekend. Dat het vaak niet lukt, is wel duidelijk. Gemiddeld worden per dag zeven arrestaties verricht.

Fietsen

Tekenend is de aanhouding van 36 illegalen in Blankenberge, eerder deze week. Die bivakkeerden in een leegstaand pand. Ze bleken ook fietsen te stelen. Niet om te verhandelen, maar om zo snel en vaak mogelijk naar de haven in Zeebrugge te kunnen pendelen, om daar steeds opnieuw te proberen de oversteek te maken.