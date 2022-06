Havendagen in Terneuzen zijn los: Jan Lonink mag zich een jaar lang Havenman noemen

Internet via glasvezel in het Zeeuws-Vlaam­se buitenge­bied: ‘Het is nu of niet’

TERNEUZEN - Het is nu of niet. Wie in een klein dorp of diep in de Zeeuws-Vlaamse polders woont heeft nu een kans om een aansluiting op glasvezel te regelen. En die kans komt volgens de Terneuzense wethouder Jurgen Vervaet niet zo snel nog eens voorbij.

23 juni