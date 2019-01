Haven in Zeebrugge groeit sterk

HulstPlus: Geen discussie over brief Perkpolder is ‘te gek voor woorden’

14:06 PERKPOLDER - De gepeperde brief van advocaat Rogier Hörchner over Plan Perkpolder, houdt de gemoederen bezig in politiek Hulst. Oppositiepartij HulstPlus vindt het ongehoord dat de gemeenteraad er niet over kan discussiëren, omdat de brief op de lijst met geheime stukken is gezet.