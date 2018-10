'Hartverwarmend': Zeeuwen plukken massaal fruit bij boer die oogst niet kwijt kan

,,Hartverwarmend." Magda, vrouw van fruitteler Herman Vereecken in Vogelwaarde, blijft het herhalen. ,,Natuurlijk hadden we gehoopt dat er veel mensen op deze plukdagen zouden afkomen, maar dit hadden we niet verwacht", vertelt ze. Haastig, want er staat een lange rij mensen aan haar weegschaal. Met boodschappentassen, wasmanden en kratten vol Jonagold appels en Conference peren.

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Met tassen vol, of beter kofferbakken vol appels en peren verlieten fruitliefhebbers donderdag het erf van Vereecken in Vogelwaarde. © Boaz Timmermans

,,Het loopt storm sinds vanochtend", vertelt Vereecken. ,,De stoofperen zijn zelfs al op. Het is geweldig dat de mensen ons zo steunen." Herman en Magda kunnen de steun goed gebruiken. Er hangt nog zo'n vijftig ton fruit in hun boomgaard, maar het fruitteeltbedrijf moest noodgedwongen stoppen met de oogst. De supermarkten willen de appels en peren niet, want de schappen liggen nog vol met geïmporteerd fruit en fruit van het vorige seizoen. ,,De buitenlandse appels staan in de aanbieding en wij worden gewoon vergeten", zegt Magda.

Quote Een appel smaakt toch anders als je middenin een boomgaard loopt Annemarieke Bogers

Nostalgische gevoelens

Maar niet door hun vaste klanten. En alle andere Zeeuws-Vlamingen die het nieuws hoorden en besloten hun steentje te willen bijdragen. ,,Ik las erover en dacht: ik ga plukken. Ik ga de boer helpen", vertelt Annemarieke Bogers uit Hoek. ,,Het is schandalig. We zouden juist blij moeten zijn met onze boeren."

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Een kilootje meer? Ach, dat maakt voor deze prijs niets uit. © Boaz Timmermans

Al moet ze toegeven dat ze normaal gezien ook haar fruit in de supermarkt haalt. ,,Toch denk ik er nu bewuster over na. Vanochtend zag ik in de winkel een kilo appelen voor een euro liggen. Het was makkelijker geweest om ze toen mee te nemen, maar dan pluk ik ze liever zelf voor vijftig cent per kilo. Nu gaat mijn geld rechtstreeks naar de boer."

En smaken ze ook beter? ,,Ja, ze zijn super zoet. En een appel smaakt toch anders als je middenin een boomgaard loopt..." Ook Hanny de Rijk uit Sluiskil vult met een gelukzalige glimlach haar fietstassen met zeventien kilo aan Jonagolds. ,,Ik koop hier een paar keer per maand fruit", vertelt ze. ,,Het is niet per se goedkoper, maar toch is het prettiger dan in de winkel. Het roept nostalgische gevoelens op: als kind ging ik vaak fruit plukken, samen met mijn broers."

Herfstzonnetje

Appels plukken in het herfstzonnetje, inclusief mandje in de hand... Het heeft inderdaad wel wat. Dat er af en toe een boodschappentas scheurt en al het fruit weer vrolijk de boomgaard inrolt, lijkt niemand iets te kunnen schelen. Gelukkig kunnen de echte diehards gebruikmaken van een kleine tractor met aanhangwagen. Willy de Kindt uit Clinge maakt er dankbaar gebruik van. ,,Zeventig kilo heb ik geplukt", vertelt hij. ,,En ja, die appels gaan allemaal op. De buren moeten ook leven hé."