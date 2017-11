Harmonie speelt met Isabel Provoost

De 18-jarige Isabel Provoost uit Middelburg staat te boek als een rijzende ster. Ze is bekend van het tv-programma The Voice Of Holland, waar ze in het seizoen 2016-2017 de tweede plaats plaats in de liveshows behaalde. Vier jaar daarvoor deed ze mee aan de junioreditie, The Voice Kids. Eerder dit jaar speelde ze op de Brouwersdam, tijdens Concert at Sea. Ze kreeg daar de handen op elkaar, door samen met de gastheren van Bløf de 60.000 toeschouwers kippenvel te bezorgen door de nummers 'Open je ogen' en 'Omarm'.