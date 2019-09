Handtekeningenactie voor behoud pont Sluiskil loopt als een trein

Loek van Hecke, secretaris van de vrijwilligersstichting die de pont sinds 2012 beheert, schatte maandagochtend dat er al zeker 750 waren verzameld. In alle winkels die Sluiskil rijk is, liggen handtekeningenlijsten. Van Hecke voerde maandag zelf actie op de pont met mede-vrijwilliger Stanny Gijsel.

Tussen half acht en acht uur is de grootste drukte geweest. Middelbare school Lodewijk College in Terneuzen begint sinds dit nieuwe schooljaar al om 8.10 uur. Rond half negen was het weer vrij druk. De pont is gratis. Dat maakt het gebruik gemakkelijk, zeker als de brug verderop (lang) open staat.

Leuk idee

Of ze ook een tientje of vijftien euro per jaar voor de pont zouden willen betalen? De meeste scholieren zeggen ‘ja’, een enkeling ‘nee'. ,,Leuk idee", reageerde Van Hecke, ,,maar dat zet geen zoden aan de dijk. We hebben jaarlijks 50.000 euro nodig om te kunnen draaien en tegenslagen op te vangen. Stel dat we tweehonderd abonnementen verkopen, dan zit je op 2.000 euro. Onze club vrienden van de pont levert meer op. En moeten die dan ook een abonnement kopen? Het maakt het zo ingewikkeld. De pont is bovendien al ruim vijftig jaar gratis.”

Alle hoop richt zich nu op de provincie en de gemeente Terneuzen. Naar verwachting komt er vrijdagmiddag in Provinciale Staten een motie met het verzoek 25.000 euro jaarlijks beschikbaar te stellen en Terneuzen hetzelfde bedrag te vragen. Anders stopt de pont eind dit jaar, stelt de stichting. Van Hecke: ,,Het enige wat we dan kunnen doen, is hem op de wal zetten.”