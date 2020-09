Handen ineen voor viering 150 jaar spoorlijn Mechelen-Terneuzen

DE KLINGE - Het 150-jarig bestaan van de inmiddels, grotendeels verdwenen spoorlijn Mechelen-Terneuzen wordt volgend jaar groots gevierd. Heemkundige kringen in Zeeuws-Vlaanderen en van net over de grens hebben er de handen voor ineengeslagen.

Eric De Keyzer van het Klingspoor in het Belgische De Klinge, zusterdorp van het Nederlandse Clinge, is de initiatiefnemer. ,,Het is 26 augustus 2021 precies 150 jaar geleden dat die spoorlijn helemaal af is, dat de stations in Zeeuws-Vlaanderen ook helemaal klaar waren”, vertelt De Keuzer. ,,Dat betekent dat we ook genoeg voorbereidingstijd hebben en het coronavirus zal hopelijk dan geen roet meer in het eten gooien.”

Van grote betekenis

De vroegere spoorverbinding is al ruim vijftig jaar geleden gesloten in Zeeuws-Vlaanderen. Flinke delen ervan zijn ook helemaal verdwenen. Dat laat volgens De Keyzer onverlet dat de spoorlijn van grote betekenis is geweest voor de ontwikkeling van de streek. De industrialisatie van de Kanaalzone kreeg er enorme oppepper door. ,,En de spoorverbinding spreekt bij veel mensen nog tot verbeelding", weet De Keyzer zeker. Hij is daarin gesterkt door de reacties van heemkundige kringen en ook het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent. Die willen meewerken.

Ter voorbereiding heeft De Keyzer al eens een oproep gedaan voor foto's en documenten van en over de spoorlijn. Ook zou hij het mooi vinden, als er nog mensen zijn die bij het spoor hebben gewerkt die hun verhaal kunnen doen. Hij noemt met name vrouwen die de spoorbomen van overgangen bedienden. De Keyzer is bereikbaar via de mailadressen eric.dekeyzer@gmail.com en www.deklompdeklingevzw.be.