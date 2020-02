‘Hand in hand, kameraden’ klinkt luidkeels uit een winkel, Aardenburg verrast weer

AARDENBURG - Het was zeker een verrassing om zondag tijdens de vierde editie van ‘Aardenburg verrast en amuseert’ uit de voormalige bloemenwinkel De Jasmijn het luidkeels gezongen lied ‘Hand in hand, kameraden’ te horen. Hier speelden Kees en Marja onder de naam Fabela-Rozo een aansprekend theaterstukje.

Het was Carlien de Backere, voorzitter van de Stichting Aardenburg Amuseert, weer gelukt drie bijzondere deelnemers voor het culturele festijn te strikken. Na samenkomst in Het Herenhuis werden de aanwezigen in drie groepen verdeeld en verspreid over de drie locaties.

Behalve in Het Herenhuis’ waar kon worden geluisterd naar Treads of Silver en Gold was er een optreden van de band Across the Hedge in de Doopsgezinde Kerk en het theater op maat van Fabela-Rozo. De laatste show duurde maar enkele minuten. Alle dertig toehoorders en toeschouwers, hingen aan de lippen van Kees en Marja.

Vergeten

Het stukje ging over vergeten mensen en dingen. Het publiek zag veel herkenbare dingen uit de jaren veertig, vijftig en zestig. Aan hand van oude familiefoto’s namen de spelers iedereen mee terug in de tijd. Er waren rekken vol vintage kleding, waarvan een aantal door de spelers, naar gelang, onder of over hun kleding werd aangetrokken.