Hamsterles van de zuiderburen: Ons wc-papier gaat naar België

Jeroen Tollenaar, de Masai-man uit Terneuzen

10:10 ‘Ik had een farm in Afrika.’ Zo begint het beroemde boek van de Deense schrijfster Karen Blixen, basis van de film Out of Africa. In Kenia kan een Terneuzenaar het haar nazeggen. ,,In de schaduw van de Kilimanjaro, daar groeit mijn ecoboerderij, daar staan mijn eerste tomaten en daar maal ik straks mijn koffie.”