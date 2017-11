Grotere bussen op lijn 10 Hulst-Terneuzen

Harmonie speelt met Isabel Provoost

14:19 KLOOSTERZANDE - 'Zeeuws talent on stage' is het thema van het najaarsconcert van de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia uit Kloosterzande. Zaterdag schittert Isabel Provoost naast de Kloosterse muzikanten op het podium in de Hontenissehal.