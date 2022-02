Grote zorgen en woede over besluit Lodewijk College om leerlingen te scheiden: ‘Dit voelt als chantage’

Terneuzen, dat is toch een en al liefde? En de liefde, die moet bezongen worden

TERNEUZEN - Terneuzen een stad om van te houden? Daar zijn en blijven de meningen waarschijnlijk altijd wel over verdeeld. Maar als er al geen liefde voor de stad zou zijn, dan is er toch nog zeker genoeg liefde in de stad. Die wordt binnenkort bezongen, door iedereen die het maar wil.

