Grote zeeschepen kunnen niet over kanaal Gent-Terneuzen: te laag waterpeil door droogte

VLISSINGEN - Door de langdurige droogte is het waterpeil op het kanaal Gent-Terneuzen inmiddels zo laag dat grote zeeschepen in Terneuzen gedeeltelijk moeten worden uitgeladen. Daardoor komen ze minder diep te liggen en kunnen ze de rest van de lading alsnog afleveren.

Het waterpeil in het kanaal is gezakt tot 12,35 meter, aldus woordvoerder Johan Bresseleers van havenbedrijf North Sea Port. Dat is 15 centimeter onder het normale peil. Het kanaal zelf is 13,50 meter diep, maar er wordt een veiligheidsmarge van een meter aangehouden om te voorkomen dat schepen vastlopen.

Nu het waterpeil tot onder de 12,5 meter is gezakt, komen schepen met een grote diepgang in de problemen. Het gaat voornamelijk om schepen die ertsen leveren bij staalreus ArcelorMittal in Gent. ,,De afgelopen drie weken konden zes schepen niet doorvaren", zegt Bresseleers. ,,Vijf ervan hadden als bestemming ArcelorMittal. De schepen laden een deel van de lading in Terneuzen over in duwbakken, zodat ze minder diep liggen en verder door kunnen varen.”