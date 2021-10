Grote opluchting bij familie uit Axel: ‘Ook dankzij alle hulp via de sociale media is mijn vader gevonden’

Opnieuw een bom gevonden op vakantie­park Zeebad in Breskens

6 oktober BRESKENS - In het vakantiepark Zeebad in Breskens is voor de tweede keer in korte tijd een Engelse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem aangetroffen. De bom wordt op 12 november tot ontploffing gebracht.