Grote brand laat niets heel van schuur in Nieuw-Namen. Asbest komt vrij, twee huizen ontruimd

Massale vissterfte dreigt in Bo­ven-Schel­de

22 april OUDENAARDE - Massale vissterfte dreigt in de Boven-Schelde tussen de Frans-Belgische grens en Gent. De oorzaak is een breuk vijf dagen geleden in een opslagbassin met bietenpulp van een suikerfabriek in het Noord-Franse Cambrai.