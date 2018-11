Grote brand in loods op bedrijventerrein Axel

Actieco­mité wil nu positief meedenken over energie­tran­si­tie

14:53 KRUISDORP - Nu de dreiging van drie windturbines en een zonnepark in de Kruispolder van de baan is, wil actiecomité Tegenwind Saeftinghe stoppen met protesteren en positief meedenken over alternatieve, door de bevolking gedragen, locaties voor zonne- en windenergie.