Grote brand in loods Koewacht

Drie blusvoertuigen, een hoogwerker, tankwagen en een zogenoemd cobra-systeem van de brandweer om op lastige plekken te kunnen blussen, zijn ingezet. Vanwege de rook was ook een meetploeg gealarmeerd. De brand was ontstaan in de afzuiginstallatie. De brandweer is geruime tijd bezig geweest om de vuurhaarden in het afzuigsysteem in de loods te bereiken. De Veiligheidsregio Zeeland heeft om 10.00 uur laten weten dat het vuur zich bevindt in de metalen buizen van de afzuiginstallatie en de zogenoemde filterhuizen. De brand in het eerste filterhuis is geblust. In het tweede filterhuis zijn nog brandhaarden.