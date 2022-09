Grote brand bij loonbedrijf in Hoek; gasflessen en olievaten in loods aanwezig

Drenkeling in Sluiskil blijkt drijvende etalagepop

De hulpdiensten zijn vanochtend te hulp geschoten in Sluiskil omdat daar een persoon in de watergang naast het Sluiskilpad zou drijven. Toen de brandweer ter plaatse was, bleek het loos alarm te zijn: het ging slechts om een etalagepop die in het water dreef.

5 september