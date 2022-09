Grote brand bij loonbedrijf in Hoek, brandweer haalt gasflessen naar buiten

Cor Fondse verlaat Breskens met zijn Lucky Lobster: ‘Ik dacht: wat doe ik hier nog?’

BRESKENS - Een toeristische attractie, dat was Cor Fondse met zijn kleurrijke boot. Woensdag vertrekt hij uit de haven van Breskens. Fondse gaat met pensioen en, als hij heel eerlijk is, heeft hij het er ook wel gezien. De Schouwenaar gaat afbouwen in Stavenisse. ,,Een oestertje verkopen. Een palinkje. Beetje van het leven genieten.”

29 augustus