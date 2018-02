Grootste partij Terneuzen verdeeld over Dethon

Partijgenoot Rian de Feijter ziet dat heel anders. Zij steunt het idee van een breed sociaal werkbedrijf waarmee volgens haar het voortbestaan van Dethon kan worden veiliggesteld. Ook pleit De Feijter voor besluitvorming vóór de verkiezingen. ,,De mensen bij Dethon hebben recht op duidelijkheid. Het is ook de vraag wanneer een nieuwe raad hierover kan beslissen, want na de verkiezingen moet eerst nog een college van B en W worden gevormd."



De Feijter zegt nadrukkelijk op persoonlijke titel te spreken. ,,Maandagavond hebben we fractievergadering. We zullen dan zien hoe we verdergaan."