Grootste herrie bouw Nieuwe Sluis achter de rug, en dat zonder veel klachten

Harm Verbeek, omgevingsmanager van opdrachtgever Vlaams-Nederlands Scheldecommissie, vertelt het dinsdag met gepaste trots, voorafgaand aan een presentatie via de Nieuwe Sluis-website over de actuele stand van zaken. ,,We meten constant in de wijde omtrek of zich trillingen voordoen. Af en toe hadden we een uitschieter, zoals in de Grenulaan in de binnenstad. Niet veroorzaakt door ons, bleek later, maar door een vrachtauto in de straat.”