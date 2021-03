Groothandelaar in drugs uit Sluiskil veroordeeld tot zes jaar cel

De C. werd omschreven als een groothandelaar in drugs waarvan dealers afnamen. Ook zou De C. niet hebben geschroomd om opdrachten te geven om iemand te mishandelen. Daarnaast mocht zijn naam door niemand worden genoemd.

Netwerk

De groep dealers en koeriers die door De C. werd aangestuurd bestond uit circa elf man, van 22 tot 47 jaar oud, en afkomstig uit diverse plaatsen in de omgeving van Sluiskil en zelfs België. Daarnaast werd in een WhatsAppgroep alles en iedereen die Sluiskil binnenkwam, in de gaten gehouden. De C. en zijn netwerk kwamen medio juni 2019 in beeld na een tip. De politie onderzocht een Terneuzense woning en trof een grote hoeveelheid drugs, wapens en pillen aan. Eind mei 2020 volgde er een actiedag en werden er diverse invallen gedaan. In de ouderlijke woning van De C. werden telefoons - waaronder een PGP-telefoon (Pretty Good Privacy) gevonden. Het kraken van het versleutelde netwerk leverde weer de nodige informatie op.