Groot onderhoud bij Yara Sluiskil, technische topsport in coronatijd

Marie (82) mist na 60 jaar de reuring in haar café In de Buitenlust in Cadzand

22 oktober De afgelopen zestig jaar sloeg ze geen dag over. Zelfs na de uitvaarten van haar man en haar broer was café In de Buitenlust in Cadzand gewoon open. Maar nu is het - weer - stil in de horecagelegenheid. Noodgedwongen. Marie Schrier-Duininck (82) mist de gezelligheid enorm.