Groot Hontenisse: Wil Hulst wel of geen tolvrije tunnel?

Zilveren avondmaal­be­kers pronken in museum Het Belfort in Sluis

15 augustus SLUIS - Museum Het Belfort in Sluis is een West-Zeeuws-Vlaamse kerkschat rijker. Acht avondmaalbekers afkomstig uit de kerken van Cadzand, Retranchement, Sint Anna ter Muiden en Sluis blinken sinds woensdag in een vitrine.