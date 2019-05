Groot Hontenisse: ‘Onderzoeken woningmarkt Hulst kloppen niet’

ABN AMRO becijferde dat Hulst de komende tien jaar een woningoverschot van 469 woningen heeft. Over Morgen kwam in januari al op een meer afgerond getal van vijfhonderd. Uit beide rapporten blijkt dat in grote delen van ons land een woningtekort heerst, maar dat sommige plekken, veelal de randgemeenten, juist kampen met een woningoverschot. In heel Zeeland staan de komende tien jaar 2377 woningen te veel, met name in Zeeuws-Vlaanderen, op Schouwen-Duiveland en in Veere. In de berekeningen zijn geen plannen voor sloop en nieuwbouw meegenomen.