Groot Hontenisse: Hulst moet woningbouw juist stimuleren

Hete zomer speelde Zeeuws-Vlaam­se musea parten

13:11 TERNEUZEN - De hete zomer van 2018 heeft Zeeuws-Vlaamse musea flink parten gespeeld. ,,In juli en augustus was het bezoek ronduit mager", zegt Bennie Vermandel van het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent. ,,Mensen bleven aan het strand.”