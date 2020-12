Groot drugslaboratorium ontdekt in Westdorpe, vijf arrestaties

Teruggetre­den wethouder Stoker wijst vooral naar oud-collega’s

26 november TERNEUZEN - In een afscheidsbrief aan de Terneuzense gemeenteraad wijst de eind oktober afgetreden wethouder Paula Stoker vooral naar haar oud-collega’s. Over de kwestie waarover zij is gevallen, de omstreden vaste aanstelling en (hoge) salariëring van de directeur van welzijnsinstelling aan-z, schrijft ze niets.