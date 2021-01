Groot deel rioolslib is weg uit Westdorpe: verbrand, dus niet op een Engelse akker gegooid

Schone Polder vangt weer bot in strijd tegen woningbouw Perkpolder

19 januari PERKPOLDER - Wederom vangt Stichting Schone Polder (SSP) bot in haar strijd tegen woningbouw in Plan Perkpolder. Na de gemeente Hulst meent ook de bestuursrechter dat de vergunning voor de eerste bouwfase terecht is afgegeven. SSP weet nog niet of ze het hogerop gaat zoeken.