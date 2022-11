‘Gronden voor Groote Kreek II niet geschikt voor woningbouw’

‘Maak van de Sionskerk de huiskamer van Breskens’

Tijdens een zondagse kerkdienst zitten er geregeld maar 40 mensen in de Sionskerk in Breskens. De kerkenraad van protestantse gemeente De Verbinding zoekt daarom nieuwe plannen voor de ruim 400 vierkante meter grote kerk. Gaat de kerkgemeente het monument verkopen of krijgt het kerkgebouw een bredere, nieuwe bestemming?

14 november