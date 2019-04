Grond in zeedijk Perkpolder niet schadelijk voor milieu en gezondheid

De definitieve onderzoeksresultaten verschillen weinig van de voorlopige conclusies die vorig jaar al bekend werden gemaakt . De zeedijk is gebouwd in het kader van Plan Perkpolder en kwam eind 2017 in het nieuws toen bleek dat Rijkswaterstaat de thermisch gereinigde grond die in de dijk was aangebracht, niet helemaal vertrouwde. In de dijk werden verhoogde zuurtegraden aangetroffen, die in theorie schadelijk zouden kunnen zijn voor de gezondheid, het milieu en de sterkte van de dijk. Rijkswaterstaat kondigde daarom een onderzoek aan.

Kleilaag

Ruim anderhalf jaar later is dat klaar. In de grond zijn stoffen als benzeen aangetroffen. De dijk staat echter boven NAP waardoor verspreiding via het grondwater vrijwel uitgesloten is. De grond is bovendien afgedekt met een kleilaag van zestig centimeter tot een meter dik. ,,Het is daarom niet aannemelijk dat risico's voor mens en dier kunnen ontstaan", zegt manager Eric Mostert van Rijkswaterstaat. De sterkte van de dijk wordt ook niet in twijfel getrokken.