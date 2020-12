Groene Theo rijdt op een 50 jaar oude fiets, bewaart pizzadozen en maakt een regenton van zijn container

Theo is een echte groene jongen. In zijn tuin staan meerdere regentonnen. Folders hoeft hij niet, dat vindt hij maar papierverspilling. En als op donderdag de pizzabezorger aan de deur staat, kan hij de pizza in de doos van vorige week glijden. Die heeft Theo bewaard, net als de fiets waar hij op rijdt. Die is dik vijftig jaar oud. ,,Ik heb ook nog een fiets van 91 jaar oud. Die doet het nog steeds. En als ‘ie kapot is, repareer ik hem. Waarom zou ik hem wegdoen? Ik ga van oudsher heel bewust met het milieu om. Dat zit gewoon in mijn genen.”