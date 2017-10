Groen project Kanaalzone vertraagd door bureaucratie

SLUISKIL - Eén van de milieuvriendelijke paradepaardjes in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone, het waterstof-hergebruikproject van Dow, ICL-IP en Yara, is ernstig vertraagd. De bedrijven zijn tegen allerlei bureaucratische regels opgelopen.

Jon Sletten, algemeen directeur van kunstmestfabriek Yara in Sluiskil-Oost, uitte daarover deze week in nette bewoordingen zijn diepe frustratie. ,,Willen we in Nederland tot een groene transitie komen'', stelde hij, ,,dan zal er eerst een bureaucratische omwenteling moeten plaatsvinden.''

Hergebruik

Sinds 2013 zijn Dow, ICL-IP (voorheen Broomchemie) en Yara al bezig met het gezamenlijke waterstof-hergebruikproject. Dow heeft waterstof over en verbrandt dat om de fabrieken te verwarmen. ICL-IP en Yara kunnen het efficiënter gebruiken in het productieproces. Het hergebruik scheelt per jaar tienduizenden tonnen aan uitstoot van het broeikasgas CO2.

Het mooie van het project is dat gebruik kan worden gemaakt van een gasleiding die al jaren niet wordt gebruikt. Het ministerie van Economische Zaken was er ook enthousiast over. Minister Henk Kamp kwam maart 2016 zelfs naar Yara om - tegelijkertijd met de eerste steenlegging voor een nieuwe fabriek - een 'groene' overeenkomst hiervoor te tekenen.

Doolhof

Toch is het plan nog altijd niet van de grond gekomen. En dat heeft, aldus Sletten, alles te maken met het bureaucratische doolhof waarin de initiatiefnemers terecht kwamen. Hij somde op tegen welke instanties ze allemaal opliepen: de Belastingdienst, Gasunie Transport Services (beheerder van de loze gasleiding), allerlei afdelingen van Economische Zaken, de Autoriteit Consument en Markt (de ACM, de Nederlandse concurrentiewaakhond) en ook nog de Europese Unie.

Sletten liet doorschemeren meer en meer verbaasd te zijn geraakt. ,,Terwijl het om een heel, heel simpel project gaat. Wat hier is gebeurd, geeft aan dat er in Nederland nog heel veel moet gebeuren om tot vergroening van de economie te komen.''